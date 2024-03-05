Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Выбросил из салона": семейные разборки жителей Астаны попали на видео

Семейные разборки жителей Астаны попали на видео, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 11:53 Фото: pexels
В Казнете появилось видео ссоры мужчины с женщиной на дороге. Как рассказали Zakon.kz в столичной полиции, это была семейная пара, которая возвращалась после посиделок в кафе.

Правоохранители уточнили, что инцидент зафиксировали ночью. В полицию обратился свидетель с сообщением, что на проезжей части пьяный водитель автомашины GEELY избивает женщину.

Прибывший патруль задержал мужчину, который попытался скрыться.

"В ходе разбирательства установлено, что в салоне автомобиля находилась супруга водителя. Незадолго до инцидента, пара распивала спиртные напитки в кафе, где между ними вспыхнула ссора. В изрядном подпитии, они сели в автомашину. Во время движения потасовка между супругами продолжилась, после чего водитель остановил автомобиль и выбросил женщину из салона".Пресс-служба ДП Астаны

Полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

"За невыполнение требований полицейского и уклонение от прохождения освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель подвергнут административному аресту на 25 суток. Автомобиль водворен на коммунальную стоянку".Пресс-служба ДП Астаны

29 февраля 2024 года сообщалось, что полицейский из Семея получил ножевые ранения, спасая девочку от преследователя.

Читайте также

Казахстанец заставлял детей заниматься воровством в Туркестанской области
Казахстанец заставлял детей заниматься воровством в Туркестанской области
Большая часть населения в этот раз меньше поддалась панике – глава МЧС о землетрясении в Алматы
Большая часть населения в этот раз меньше поддалась панике – глава МЧС о землетрясении в Алматы
Премьер Бектенов о сильном землетрясении в Алматы, силам и средствам надо быть в готовности
Премьер Бектенов о сильном землетрясении в Алматы: Силам и средствам надо быть в готовности
Анастасия Московчук
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
безопасно ли ночевать алматинцам дома
Землетрясение в Алматы: безопасно ли горожанам ночевать в своих домах
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Землетрясение в Алматы: за помощью обратились 102 человека
Землетрясение в Алматы: поступило 156 сообщений о повреждениях зданий
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: