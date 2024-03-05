"Выбросил из салона": семейные разборки жителей Астаны попали на видео
Фото: pexels
В Казнете появилось видео ссоры мужчины с женщиной на дороге. Как рассказали Zakon.kz в столичной полиции, это была семейная пара, которая возвращалась после посиделок в кафе.
Правоохранители уточнили, что инцидент зафиксировали ночью. В полицию обратился свидетель с сообщением, что на проезжей части пьяный водитель автомашины GEELY избивает женщину.
Прибывший патруль задержал мужчину, который попытался скрыться.
"В ходе разбирательства установлено, что в салоне автомобиля находилась супруга водителя. Незадолго до инцидента, пара распивала спиртные напитки в кафе, где между ними вспыхнула ссора. В изрядном подпитии, они сели в автомашину. Во время движения потасовка между супругами продолжилась, после чего водитель остановил автомобиль и выбросил женщину из салона".Пресс-служба ДП Астаны
Полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.
"За невыполнение требований полицейского и уклонение от прохождения освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель подвергнут административному аресту на 25 суток. Автомобиль водворен на коммунальную стоянку".Пресс-служба ДП Астаны
29 февраля 2024 года сообщалось, что полицейский из Семея получил ножевые ранения, спасая девочку от преследователя.
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