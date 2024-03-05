"Выбросил из салона": семейные разборки жителей Астаны попали на видео

Фото: pexels

В Казнете появилось видео ссоры мужчины с женщиной на дороге. Как рассказали Zakon.kz в столичной полиции, это была семейная пара, которая возвращалась после посиделок в кафе.

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