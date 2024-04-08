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Разборки у кафе попали на видео в Актау

Разборки у кафе попали на видео в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 14:04 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 8 апреля 2024 года, в соцсетях появилась видеозапись, снятая возле одного из актауских кафе. Из описания следует, что якобы парни посидели в заведении, но не захотели оплатить счет. В Департаменте полиции (ДП) Мангистауской области рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в Telegram-канале egovpress.

"Актауские одаренные пацаны после великолепной посиделки в кафе просто вытащили оружие и выстрелили в небо, напугав всех адекватных и неадекватных гостей. Пацаны просто не хотели оплачивать счет", – следует из описания.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в областную полицию.

"Полиция прокомментировала, что стрельбы никакой не было, что это пистолет-зажигалка. Также составлен административный протокол за нарушение тишины. Вызова на службу "102" не было. Полиция сама выявила при патрулировании".Пресс-служба ДП Мангистауской области

В начале марта 2024 года в Казнете появилось видео ссоры мужчины с женщиной на дороге. В полиции Астаны рассказали, что это была семейная пара, которая возвращалась после посиделок в кафе. Подробности здесь.

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