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В Астане на мусороперерабатывающем заводе задержали 37 узбеков-нелегалов

В Астане на мусороперерабатывающем заводе задержаны 37 узбеков-нелегалов, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 07:37 Фото: Комитет миграционной службы МВД
В Комитете миграционной службы МВД РК сообщили, что в столице за день выявили 119 гастарбайтеров-нарушителей и пять фактов оказания иностранцами интимных услуг, сообщает Zakon.kz.

Также в ведомстве сообщили, что во время отработки на территории мусороперерабатывающего завода выявлено 37 граждан Узбекистана, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность.

Кроме того, были проверены квартиры, хостелы, общежития, строительные объекты, промышленные зоны и рынки. 

Сотрудники Комитета миграционной службы призывали соблюдать законодательство и предупредили об уголовной ответственности за неоднократный прием на работу работодателем иностранцев, пребывающих без соответствующего разрешения.

Ранее сообщалось, что в Алматы буквально за два дня задержали более 100 иностранцев. 50 из них, в виду отсутствия документов личности, водворены в приемник-распределитель ДП. Вместе с тем, к административной ответственности по ч. 4 ст. 517 КРКоАП привлечены 13 иностранцев, проверка в отношении 39 иностранных граждан продолжается

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