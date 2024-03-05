Более 100 иностранцев задержали в Алматы за два дня

Полиция Алматы проводит локальную отработку по мигрантам, сообщает Zakon.kz.

По данным миграционной службы, за два дня в результате точечных рейдов в мегаполисе задержали 103 иностранца.

"50 из них, в виду отсутствия документов личности, водворены в приемник-распределитель ДП. Вместе с тем, к административной ответственности по ч. 4 ст. 517 КРКоАП привлечены 13 иностранцев, проверка в отношении 39 иностранных граждан продолжается", – сообщили в ДП Алматы.

С 1 марта сотрудники миграционной и местной полицейской службы проводят локальные отработки, с целью выявления нарушений миграционного законодательства Казахстана.

4 марта сообщалось, что полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы.