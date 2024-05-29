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Иностранок задержали за занятие проституцией в Алматы

Притон выявили в частном доме в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 14:14 Фото: ДП Алматы
В Алматы в частном доме выявили притон по оказанию интимных услуг, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники миграционной службы во время проверки в одном из домов в Наурызбайском районе выявили частный дом, служивший притоном для занятия проституцией.

"Семеро из 12 задержанных являются иностранными гражданами, которые пребывали в нашей стране с грубым нарушением миграционного законодательства. По данному факту в отношении правонарушителей приняты законодательные меры", – сообщил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Владельца жилья, где оказывались интимные услуги, привлекли к ответственности.

В апреле 2024 года полицейские Алматы в одной из квартир выявили наркопритон.

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