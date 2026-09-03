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Происшествия

Столкнулись лоб в лоб: шесть человек погибли в жутком ДТП на трассе Актобе – Астрахань

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 18:57 Фото: Zakon.kz
Страшная авария со смертельным исходом произошла на трассе в Актюбинской области. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, сообщает Zakon.kz.

Инцидент 3 сентября 2026 года прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, трагедия случилась на 94-м километре автодороги Актобе – Астрахань, неподалеку от города Кандыагаш Мугалжарского района.

На трассе лоб в лоб столкнулись два автомобиля марки Toyota Camry. Удар оказался настолько мощным, что выжить находившимся в салонах людям не удалось.

В результате ДТП на месте скончались шесть человек.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

Ранее сообщалось, что в Астане под колесами грузового автомобиля погибла 46-летняя велосипедистка.

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Канат Болысбек
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