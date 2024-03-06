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Восемь человек погибли на трассе в Актюбинской области

Восемь человек погибли на трассе в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 12:59 Фото: Zakon.kz
6 марта 2024 года трассе Актобе – Астрахань столкнулись два автомобиля. Авария унесла жизни восьми человек, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе региональной полиции уточнили, что в рамках расследования проводятся мероприятия по выяснению причин ДТП и установлению личности погибших.

"Департаментом полиции Актюбинской области проводится досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей на автодороге "Актобе – Астрахань", повлекшего гибель восьмерых человек".Пресс-служба ДП Актюбинский области

Кроме того, стражи порядка призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.

Позднее в полиции региона добавили, что ДТП с участием автомобилей Lada Largus и Toyota Hilux произошло около станции Темир-мост.

"В результате ДТП Largus сгорел полностью. Погибли восемь человек, четверо из них дети", - сообщили в среду в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Пресс-служба ДП Актюбинской области

По предварительной информации, погибшие дети – ученики школ села Кенкияк Темирского района.

По данным Управления здравоохранения области, трех пострадавших доставили в Мугалжарскую районную больницу. Их осмотрели специалисты. Они отказались от госпитализации.

5 марта 2024 года водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и столкнулся с несколькими авто в Таразе. В результате ДТП пострадали четыре человека.

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