Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дым в центре Алматы напугал жителей

Дым в центре Алматы напугал жителей, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 17:23 Фото: Zakon.kz
Пожарные расчеты Департамента по чрезвычайным происшествиям Алматы направились на проспект аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Сообщения о черном дыме поступили в дежурную часть от встревоженных жителей города.

Прибывшие сотрудники ДЧС установили, что в подвальном помещении строящегося здания на площади 4 кв. м горит мусор.


"В ходе разведки установлено, что людей нет. Незамедлительно введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Пожар в 17:21 ликвидирован".  Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее в Алматы из-под земли забил фонтан горячей воды. Позднее стало известно, что на теплотрассе произошла авария.

Читайте также

поиск пациента психдиспансера
Пациент с психическим заболеванием сбежал из медучреждения в Костанайской области
зараженные томаты
Тонну российских томатов уничтожили в Уральске
Появились подробности ДТП на трассе Актобе – Астрахань, в котором погибли дети
Появились подробности ДТП на трассе Актобе – Астрахань, в котором погибли дети
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: