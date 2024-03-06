Дым в центре Алматы напугал жителей

Пожарные расчеты Департамента по чрезвычайным происшествиям Алматы направились на проспект аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Сообщения о черном дыме поступили в дежурную часть от встревоженных жителей города.

Прибывшие сотрудники ДЧС установили, что в подвальном помещении строящегося здания на площади 4 кв. м горит мусор.





"В ходе разведки установлено, что людей нет. Незамедлительно введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Пожар в 17:21 ликвидирован". Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее в Алматы из-под земли забил фонтан горячей воды. Позднее стало известно, что на теплотрассе произошла авария.