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Мощный фонтан забил из-под земли в Алматы

Мощный фонтан забил из-под земли в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 13:19 Фото: Zakon.kz
Днем 6 марта 2024 года в Алматы "появился" новый фонтан по улице Тулебаева, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы произошедшего делятся фотографиями и видео с места событий. Фонтан горячей воды из-под земли достигает нескольких метров.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием к представителю предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы.

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Анастасия Московчук
Алматы
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