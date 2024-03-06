Мощный фонтан забил из-под земли в Алматы
Фото: Zakon.kz
Днем 6 марта 2024 года в Алматы "появился" новый фонтан по улице Тулебаева, сообщает Zakon.kz.
Очевидцы произошедшего делятся фотографиями и видео с места событий. Фонтан горячей воды из-под земли достигает нескольких метров.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием к представителю предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы.
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