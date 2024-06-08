Жителей Алматы напугал густой дым в спальном районе города

Фото: t.me/kris_p_almaty_official

В Алматы горожане заметили густой дым над территорией Ауэзовского района. На вызов были направлены пожарные бригады, сообщает Zakon.kz.

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