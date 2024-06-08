Жителей Алматы напугал густой дым в спальном районе города
Фото: t.me/kris_p_almaty_official
В Алматы горожане заметили густой дым над территорией Ауэзовского района. На вызов были направлены пожарные бригады, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в Департаменте по чрезвычайным происшествиям города Алматы, произошло горение пеноплекса в 40-тонном контейнере на площади 20 кв. м.
Обильные клубы дыма в пресс-службе ДСЧ Алматы объяснили особенностью горения пенополистирола: пенопласт при горении выделяет большое количество дыма.
Фото: ДЧС Алматы
"Пожар локализован в 12:09 и ликвидирован в 12:12. В тушении задействованы 16 сотрудников личного состава ДЧС города и три единицы техники".ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
7 июня министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев проверил готовность авиапожарной группы.
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