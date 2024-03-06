Лже-риелтора осудили в Усть-Каменогорске

Жительницу Усть-Каменогорска осудили за то, что она обещала доверчивым горожанкам недвижимость стоимостью ниже рыночной, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, девушка знакомилась с потенциальными клиентами через подруг знакомых и предлагала услуги "риелтора". Полученные денежные средства тратила на собственные нужды, погасив кредиты.

"За противоправные действия 23 летняя жительница Усть-Каменогорска получила четыре года ограничения свободы и поставлена на пробационный учет. Инспектором службы пробации разъяснены правила отбывания наказания, теперь подучетной возложены обязанности: не менять без уведомления службы пробации места жительства и работы, не выезжать за пределы города и являться в службу пробации в установленные дни для регистрации и проведения воспитательной работы", – рассказала инспектор службы пробации Левобережного отдела г. Усть-Каменогорска Мадина Кадиркулова.

Теперь на протяжении четырех лет девушке нельзя посещать ночные клубы, кафе, рестораны, бары, в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, не отбытый срок ограничения заменяется наказанием в виде лишения свободы на тот же срок.

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