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Лже-риелтора осудили в Усть-Каменогорске

приговор суда, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 01:16 Фото: Zakon.kz
Жительницу Усть-Каменогорска осудили за то, что она обещала доверчивым горожанкам недвижимость стоимостью ниже рыночной, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, девушка знакомилась с потенциальными клиентами через подруг знакомых и предлагала услуги "риелтора". Полученные денежные средства тратила на собственные нужды, погасив кредиты.

"За противоправные действия 23 летняя жительница Усть-Каменогорска получила четыре года ограничения свободы и поставлена на пробационный учет. Инспектором службы пробации разъяснены правила отбывания наказания, теперь подучетной возложены обязанности: не менять без уведомления службы пробации места жительства и работы, не выезжать за пределы города и являться в службу пробации в установленные дни для регистрации и проведения воспитательной работы", – рассказала инспектор службы пробации Левобережного отдела г. Усть-Каменогорска Мадина Кадиркулова.

Теперь на протяжении четырех лет девушке нельзя посещать ночные клубы, кафе, рестораны, бары, в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, не отбытый срок ограничения заменяется наказанием в виде лишения свободы на тот же срок.

Агентство Республики Казахстан по регулированию провело исследование и опубликовало информацию о том, кто чаще всего становится жертвой мошенников в Казахстане.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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