Косметологу из Усть-Каменогорска вынесли приговор за смертельный укол

Жительницу Усть-Каменогорска осудили за оказание медуслуги без лицензии, вследствие чего погибла пациентка. Трагедия произошла в апреле 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, отмечает Astana TV, подсудимая напросилась в помощники к знакомой, которая оказывала косметологические услуги. В этот же день косметолог провела блефаропластику, а новоявленную "помощницу-ассистенку" попросила сделать укол цефтриаксона, так как у 61-летней клиентки пошли отеки по лицу.



Отмечается, что, не имея лицензии на медицинскую деятельность, "помощница" внутримышечно ввела клиентке цефтриаксон с добавлением лидокаина в качестве пробы. Через 15-20 минут после введенной инъекции состояние клиентки ухудшилось. Женщины вызвали скорую, но утром 17 апреля клиентка косметолога скончалась.

"Действия "помощницы" квалифицированы по ч. 3 ст. 322 УК РК как занятие медицинской деятельностью лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Это уголовное правонарушение относится к преступлениям средней тяжести", – рассказали в суде.

Как уточняется, подсудимая признала вину и раскаялась. Суд это принял во внимание и вместо пяти лет тюрьмы она получила наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы с лишением на три года права заниматься медицинской деятельностью.

Ранее, в феврале 2024 года, Минздрав обратился к казахстанкам из-за роста жалоб на косметические услуги.