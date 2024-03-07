Смертельное ДТП в Актюбинской области: врачи рассказали о состоянии выживших

Появились новые подробности страшного ДТП, которое произошло 6 марта на трассе Актобе – Астрахань. Пострадавших готовят к операции, рассказали врачи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Аstanatv.kz, у супругов диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Мужчина, сидевший за рулем, получил также перелом плечевой кости, а у его жены оказалась сломана ключица. По словам медиков, пациенты находятся в сознании.

"Операция предстоит, потом дальше реабилитация пойдёт. Сейчас состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Вчера были осмотрены узкими специалистами, сегодня ещё дополнительно обследование проводим", – рассказал врач-травматолог областной многопрофильной больницы Жаслан Урумбаев.

Также сообщается, что вместе с родителями в машине ехал их 15-летний сын. Мальчик получил сотрясение мозга и множественные порезы лица, сейчас он находится в областной детской больнице.

Ранее сообщалось, что 6 марта 2024 года на трассе Актобе – Астрахань столкнулись два автомобиля. Авария унесла жизни восьми человек.