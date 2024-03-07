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Смертельное ДТП в Актюбинской области: врачи рассказали о состоянии выживших

Смертельное ДТП в Актюбинской области: врачи рассказали о состоянии выживших, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 01:35 Фото: pixabay
Появились новые подробности страшного ДТП, которое произошло 6 марта на трассе Актобе – Астрахань. Пострадавших готовят к операции, рассказали врачи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Аstanatv.kz, у супругов диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Мужчина, сидевший за рулем, получил также перелом плечевой кости, а у его жены оказалась сломана ключица. По словам медиков, пациенты находятся в сознании. 

"Операция предстоит, потом дальше реабилитация пойдёт. Сейчас состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Вчера были осмотрены узкими специалистами, сегодня ещё дополнительно обследование проводим", – рассказал врач-травматолог областной многопрофильной больницы Жаслан Урумбаев.

Также сообщается, что вместе с родителями в машине ехал их 15-летний сын. Мальчик получил сотрясение мозга и множественные порезы лица, сейчас он находится в областной детской больнице. 

Ранее сообщалось, что 6 марта 2024 года на трассе Актобе – Астрахань столкнулись два автомобиля. Авария унесла жизни восьми человек. 

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