Смертельная авария под Алматы с участием студентов из Индии: о состоянии пострадавших рассказали врачи

Врачи предоставили информацию о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), которое произошло на трассе Алматы – Бишкек, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что в больнице скончался еще один студент из Индии, пострадавший в аварии. Таким образом, число погибших выросло до трех.

В пресс-службе Управления здравоохранения (УЗ) Алматинской области сегодня подтвердили информацию о смерти третьего студента из Индии, а также рассказали о состоянии пострадавших:

"6 января 2026 года в период с 11:00 до 12:00 в Центральную районную больницу Жамбылского района (село Узынагаш) были доставлены трое граждан Республики Индия, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы – Бишкек вблизи пос. Таргап. Все пострадавшие были незамедлительно осмотрены дежурными врачами. По результатам первичного осмотра они в экстренном порядке были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. В последующем один из пациентов был переведен в хирургическое отделение, второй – продолжает получать лечение в отделении реанимации. Состояние третьего пациента с момента поступления оценивалось как крайне тяжелое. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия и интенсивную терапию, 9 января пациент скончался".

В настоящее время, как отметили в ведомстве, медицинским персоналом осуществляется необходимый комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

"Проведены все необходимые обследования, организованы консультации профильных специалистов. Лечение пациентов проводится в соответствии с утвержденными клиническими протоколами". Пресс-служба УЗ Алматинской области

Страшная авария произошла утром 6 января 2026 года недалеко от Алматы. В автомобиле находились пятеро граждан Индии (четверо студентов Южно-Казахстанской медицинской академии и один турист), которые следовали из Шымкента в Алматы. Как сообщили в посольстве Индии в Астане, в результате ДТП погибли двое студентов, еще трое с тяжелыми травмами были доставлены в отделение интенсивной терапии.

В Департаменте полиции Алматинской области 8 января сообщили, что по факту смертельной аварии со студентами из Индии зарегистрировано уголовное дело. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota Alphard, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров впоследствии скончались в медицинском учреждении, еще трое с различными травмами были госпитализированы.