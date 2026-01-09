#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Происшествия

Смертельная авария под Алматы с участием студентов из Индии: о состоянии пострадавших рассказали врачи

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 16:47 Фото: pexels
Врачи предоставили информацию о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), которое произошло на трассе Алматы – Бишкек, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что в больнице скончался еще один студент из Индии, пострадавший в аварии. Таким образом, число погибших выросло до трех.

В пресс-службе Управления здравоохранения (УЗ) Алматинской области сегодня подтвердили информацию о смерти третьего студента из Индии, а также рассказали о состоянии пострадавших:

"6 января 2026 года в период с 11:00 до 12:00 в Центральную районную больницу Жамбылского района (село Узынагаш) были доставлены трое граждан Республики Индия, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы – Бишкек вблизи пос. Таргап. Все пострадавшие были незамедлительно осмотрены дежурными врачами. По результатам первичного осмотра они в экстренном порядке были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. В последующем один из пациентов был переведен в хирургическое отделение, второй – продолжает получать лечение в отделении реанимации. Состояние третьего пациента с момента поступления оценивалось как крайне тяжелое. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия и интенсивную терапию, 9 января пациент скончался".

В настоящее время, как отметили в ведомстве, медицинским персоналом осуществляется необходимый комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

"Проведены все необходимые обследования, организованы консультации профильных специалистов. Лечение пациентов проводится в соответствии с утвержденными клиническими протоколами".Пресс-служба УЗ Алматинской области

Страшная авария произошла утром 6 января 2026 года недалеко от Алматы. В автомобиле находились пятеро граждан Индии (четверо студентов Южно-Казахстанской медицинской академии и один турист), которые следовали из Шымкента в Алматы. Как сообщили в посольстве Индии в Астане, в результате ДТП погибли двое студентов, еще трое с тяжелыми травмами были доставлены в отделение интенсивной терапии.

В Департаменте полиции Алматинской области 8 января сообщили, что по факту смертельной аварии со студентами из Индии зарегистрировано уголовное дело. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota Alphard, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров впоследствии скончались в медицинском учреждении, еще трое с различными травмами были госпитализированы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Что известно о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в Карагандинской области
14:30, 15 июля 2024
Что известно о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в Карагандинской области
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Алматы
18:14, 28 апреля 2025
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Алматы
Смертельное ДТП в Актюбинской области: врачи рассказали о состоянии выживших
01:35, 08 марта 2024
Смертельное ДТП в Актюбинской области: врачи рассказали о состоянии выживших
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: