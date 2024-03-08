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Талой водой подтопило дорогу в Актюбинской области

залитая водой дорога, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 18:32 Фото: скриншот видео
8 марта в 17:00 на 194 км трассе республиканского значения А-26 Кандыагаш – Эмби – Шалкар – Ыргыз растаял снег, что привело к подтоплению дороги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "КазАвтоЖол", ширина талых вод по дорожному полотну составляет 20 м, а высота примерно 3-5 см (по предварительной информации). 

"На данном участке отсутствует водопровод. Для устранения проблемы были задействованы 10 сотрудников ДЭУ-13, спецтехники, а также 100 мешков песка", – говорится в сообщении.


Ранее "Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение по территории Казахстана на 9 марта. По прогнозам синоптиков, на юге и в центре ожидаются сильный ветер, дождь и снег.

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