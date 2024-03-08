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Законодательство РК

Снег, дождь и сильный ветер прогнозируют в Казахстане 9 марта

, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 17:32
"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение по территории Казахстана на 9 марта. По прогнозам синоптиков, на юге и в центре ожидаются сильный ветер, дождь и снег, сообщает Zakon.kz.


"Активный южный циклон, быстро смещаясь через территорию РК, принесет с собой осадки в виде дождя и снега, на юге, в центре ожидаются сильные осадки, усиление ветра и повышение температуры воздуха. И только на юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед". РГП "Казгидромет"

Утром и днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

Ночью на севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На западе, в центре области ожидается туман.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается туман, ночью – гололед. В Кызылорде временами ожидается туман. Ветер 16 м/с.

На севере, западе Актюбинской области ожидается туман. На юге, востоке области ожидается гололед. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

На востоке, западе Костанайской области ожидается туман.

В Семее ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидается небольшой снег, поземок, днем на юге, западе, востоке области ожидаются осадки (преимущественно снег), поземок, гололед. Ночью и утром на юге области ожидается туман.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), гололед. Ветер – 15-20 м/с.

Днем в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидается туман. В Кокшетау в конце дня ожидаются осадки (дождь, снег), туман.

В связи с прогнозом сильных дождей и повышением температурного фона в Сарысуском, Таласском и Жуалынском районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках.

9-10 марта прогнозируются обильные осадки в виде дождя и повышение температурного фона в северных и северо-восточных районах Восточно-Казахстанской области (Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай). Синоптики предупреждают о возможных паводках.

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