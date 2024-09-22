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В Шымкенте мужчина погиб под колесами поезда

рельсы, железная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 11:14 Фото: pixabay
В Шымкенте поезд насмерть сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте, сообщает Zakon.kz.

По информации Оtyrar.kz, трагедия случилась между улицами Исамаилова и Жангельдина около 22 часов вечера 21 сентября. В причинах происшествия разбираются сотрудники полиции.

Состав не успел развить большую скорость, но остановить его машинист уже не смог. Травмы оказались слишком серьезными, поэтому мужчина скончался на месте ЧП. По предварительным данным, ему было 30-35 лет.

Ранее в Жамбылской области наказали16-летнего подростка за разбитое стекло пассажирского поезда. Выяснилось, что школьник кидал камни в проходящие мимо составы.

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