Пожар вспыхнул на территории канализационной насосной станции в Степногорске
Фото: пресс-служба МЧС РК
8 марта в 20:56 в городе Степногорске на территории КНС-1 произошел пожар в вагончике на площади 60 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы МЧС РК, на место вызова выехали шесть спасателей и одна единица техники ДЧС Акмолинской области.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Пожар был локализован в 21:31. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Алматы случился пожар в торговом центре "Жибек жолы".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript