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Законодательство РК

Пожар вспыхнул на территории канализационной насосной станции в Степногорске

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 22:01 Фото: пресс-служба МЧС РК
8 марта в 20:56 в городе Степногорске на территории КНС-1 произошел пожар в вагончике на площади 60 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы МЧС РК, на место вызова выехали шесть спасателей и одна единица техники ДЧС Акмолинской области.

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 22:01

Фото: пресс-служба МЧС РК


"Пожар был локализован в 21:31. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
пожар, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 22:01

Фото: пресс-служба МЧС РК

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Алматы случился пожар в торговом центре "Жибек жолы".

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