Пожар вспыхнул на территории канализационной насосной станции в Степногорске

Фото: пресс-служба МЧС РК

8 марта в 20:56 в городе Степногорске на территории КНС-1 произошел пожар в вагончике на площади 60 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: