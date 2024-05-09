Вагончик около жилого дома вспыхнул открытым пламенем в Кокшетау
Фото: скриншот видео
8 мая в 12:28 в городе Кокшетау по улице Габдуллина произошел пожар в отдельно стоящем вагончике на площади 12 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, незамедлительно на место вызова выехали семь спасателей и одна единица техники ДЧС Акмолинской области.
"Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространения огня. Пожар локализован в 17:37, ликвидирован в 17:46", – говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что перевозившая школьников "Газель" сгорела в Туркестанской области.
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