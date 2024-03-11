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Житель ВКО на глазах детей несколько раз выстрелил в собаку

в собаку выстрелил житель ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 20:44 Фото: жители ВКО
9 марта в Белоусовке дети стали свидетелями выстрелов в собаку. Об этом рассказали волонтеры, сообщает Zakon.kz.

По их словам, дети услышали звуки выстрелов, пошли посмотреть, что там происходит, и увидели, как какой-то мужчина стреляет в собаку. Раненное животное упало в лужу. Выяснилось, что у пострадавшей есть щенки, которых подкармливали жители поселка.

Волонтеры увезли раненное животное в ветклинику в Усть-Каменогорск. Специалисты дали заключение: "огнестрельное ранение в области шеи и лопатки справа". Они предполагают, что собака выживет, но "задние лапки потеряли чувствительность".

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

"На канал "102" поступило сообщение жительницы Глубоковского района о том, что неизвестный выстрелил в собаку. Прибывшим нарядом опрошены возможные очевидцы происшествия. В настоящее время принимаются меры по установлению, задержанию и привлечению виновного к ответственности". Пресс-служба ДП ВКО

Не менее вопиющий случай произошел в ноябре 2023 года. Тогда жительница Павлодара облила уксусом кошку.

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