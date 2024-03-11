Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Наезд на подростка в Уральске: виновнику ДТП вынесли новый приговор

пострадавшая в ДТП в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 21:43 Фото: astanatv.kz
Новый приговор получил житель Уральска за ДТП, после которого девочка-подросток осталась инвалидом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Аstana TV, апелляционную жалобу рассмотрел областной суд. Мужчине не только заменили условный срок на реальный, но и удвоили сумму компенсации морального вреда.

Девочку сбили на пешеходном переходе. Она получила серьезное повреждение мозга, в нескольких местах переломаны руки и ноги. 31 января суд первой инстанции приговорил виновника ДТП к полутора годам ограничения свободы. Повлияли положительные характеристики с работы и отсутствие судимости. Мама девочки не согласились с вердиктом. Тем более, что во время ДТП водитель был под наркотиками.

11 марта суд озвучил новый приговор.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права управлять транспортным средством на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. И увеличить размер взысканного морального вреда до 10 млн тенге". Судья областного суда ЗКО Айвар Бижанов

Отмечается, что уже шестой месяц пострадавшая не двигается и не разговаривает. Девочка вынуждена принимать лекарства, чтобы уснуть. 

"Спасибо большое нашему областному суду за вынесенное справедливое решение. Человек должен нести ответственность, когда садится за руль автомобиля. Главное для нас сейчас вылечить Каракат, она, как и прежде находится в тяжелом состоянии". Мама пострадавшего ребенка Дина Мусина

9 марта на трассе в Атырауской области погиб 24-летний водитель ГАЗели, который, по словам полицейских, управлял автомобилем около суток без отдыха.

Читайте также

мужчина упал в шахту лифта
Житель Актобе серьезно пострадал при падении в шахту лифта
отключение света
Рудный частично остался без электричества
в собаку выстрелил житель ВКО
Житель ВКО на глазах детей несколько раз выстрелил в собаку
Елена Беляева
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
На трассе Алматы – Бишкек образовались гигантские пробки
На трассе Алматы – Бишкек образовались гигантские пробки
Похолодание до -20°С обещают казахстанцам
20-градусные морозы возвращаются в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: