Наезд на подростка в Уральске: виновнику ДТП вынесли новый приговор

Новый приговор получил житель Уральска за ДТП, после которого девочка-подросток осталась инвалидом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Аstana TV, апелляционную жалобу рассмотрел областной суд. Мужчине не только заменили условный срок на реальный, но и удвоили сумму компенсации морального вреда.

Девочку сбили на пешеходном переходе. Она получила серьезное повреждение мозга, в нескольких местах переломаны руки и ноги. 31 января суд первой инстанции приговорил виновника ДТП к полутора годам ограничения свободы. Повлияли положительные характеристики с работы и отсутствие судимости. Мама девочки не согласились с вердиктом. Тем более, что во время ДТП водитель был под наркотиками.

11 марта суд озвучил новый приговор.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права управлять транспортным средством на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. И увеличить размер взысканного морального вреда до 10 млн тенге". Судья областного суда ЗКО Айвар Бижанов

Отмечается, что уже шестой месяц пострадавшая не двигается и не разговаривает. Девочка вынуждена принимать лекарства, чтобы уснуть.

"Спасибо большое нашему областному суду за вынесенное справедливое решение. Человек должен нести ответственность, когда садится за руль автомобиля. Главное для нас сейчас вылечить Каракат, она, как и прежде находится в тяжелом состоянии". Мама пострадавшего ребенка Дина Мусина

9 марта на трассе в Атырауской области погиб 24-летний водитель ГАЗели, который, по словам полицейских, управлял автомобилем около суток без отдыха.

