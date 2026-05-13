События

Страшное ДТП в Уральске: виновнику гибели двух сестер вынесли приговор

Уральск, суд, авария, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 17:52
В Уральске завершился судебный процесс по делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли две родные сестры. Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы, передает корреспондент Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам поставил точку в деле 50-летнего Рауана Избасарова. Мужчина признан виновным по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Дело рассмотрели присяжные заседатели.

"Рауана Избасарова признать виновным по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему наказание в виде лишения водительских прав сроком на пять лет и лишения свободы на тот же срок. Местом отбывания наказания определить учреждение уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", – зачитал приговор судья СМУС Асланбек Дюсенгалиев.

Трагедия, потрясшая город, произошла 23 сентября 2025 года на улице Маншук Маметовой. Избасаров, управляя автомобилем Chevrolet Cobalt, занимался частным извозом. При совершении поворота налево в сторону улицы Кердери он не уступил дорогу встречному автомобилю Toyota Mark X, что привело к мощному столкновению.

В салоне Chevrolet находились две пассажирки – 41-летняя Акгулим и 32-летняя Маржангуль Нургалиевы. Удар был такой силы, что шансов выжить у женщин практически не было. Маржангуль скончалась в реанимации в тот же день, а ее сестра Акгулим ушла из жизни спустя неделю, так и не придя в сознание. У погибшей Акгулим остались двое детей – 15-летний сын и двухлетняя дочь. Ее младшая сестра, Маржангуль, через два дня должна была выйти замуж.

В ходе судебных разбирательств, проходивших с участием присяжных заседателей, подсудимый признал вину лишь частично. Он пытался доказать, что второй участник ДТП превысил скорость. Однако сторона обвинения и адвокаты потерпевших опровергли эти доводы, подчеркнув, что именно грубое нарушение правил маневрирования Избасаровым стало первопричиной гибели людей.

Родственники погибших просили для водителя самого строгого наказания. Сестра погибших рассказала в суде, что после потери двух дочерей их 75-летний отец от пережитого горя лишился зрения.

Суд, выслушав все стороны и учитывая вердикт присяжных, назначил Рауану Избасарову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме этого его лишили права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Вместе с тем судом были частично удовлетворены исковые требования о взыскании с осужденного морального ущерба в пользу пострадавшей семьи. Избасаров должен будет выплатить семье погибших женщин 15 млн тенге морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Суд по делу шел с февраля 2026 года

