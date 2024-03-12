В городе Семей завершены работы по откачке талых вод со дворов жилых домов

К утру 12 марта в городе Семей силами ДЧС завершены работы по откачке талых вод, образовавшихся в результате интенсивного снеготаяния на территориях жилых домов, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы МЧС РК, к 06:15 завершились работы по откачке талых вод с четырех улиц. Это улицы Кажымукана, Репина, Красина и Городская. Всего откачено более 1200 куб. м. воды.

Местные исполнительные органы и сотрудники ДЧС держат ситуацию на постоянном контроле.

О том как жители города борются с весенним подтоплением ранее рассказал корреспондент Zakon.kz.