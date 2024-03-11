Вода наступает: в Семее борются с весенними паводками, а в других регионах устраняют последствия

Началась календарная весна, а вместе с ней - паводки. Прямо в центре Семея уже образовались целые озера. Как жители города борются с весенним подтоплением, увидел корреспондент Zakon.kz.

Коммунальные службы Семея уже несколько дней работают в авральном режиме. Они оперативно собирают и вывозят снег с улиц частного сектора, а вот сотрудники ДЧС Абайской области пошли на окраины города и в микрорайоны, там они также откачивают талые воды по заявкам жителей.

Снег вывозят, но не весь

Так в Казкрае, районе, расположенном неподалеку от центральной части областного центра, в частном секторе насчитывается несколько довольно длинных улиц, которые обычно начинают чистить от снега еще в феврале. Но в этот раз власти не сразу взялись за работу и итог - затопленные улицы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Но в этом году снег в конце зимы, как это делалось в прошлые годы, не вывезли. Работы начали производить только в минувшие выходные. Вывезли снег с улиц Алтайская, Шевченко. А вот с нашей улицы Менжинского – нет. И теперь весь снег потихоньку начал таять, а вода уходит вниз – на ул. Алтайская и дальше, в центр города, на ул.Каюма Мухамедханова", - рассказывает местная жительница Флора Левина.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

По ее словам, только после того, как она лично обратилась в ДЧС Абайской области, обещали прислать на в район спецтехнику для расчистки и вывоза снега.

"Я не скажу, что у нас сейчас потоп, но если снег не вывезут сегодня-завтра, мы поплывем", - говорит другая местная жительница.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Восточный" пока не поплыл

Как рассказывает жительница ул. Первая Линия, что в поселке "Восточный" Наталья Рыкова, пока на их улице снег не вывозили. Да и в целом во всем поселке работы по вывозу снега только начались.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Все наши соседи, согласно рекомендации ДЧС Абайской области, вывезли весь снег со своих дворов прямо на обочину асфальтированной дороги. Потому что коммунальные службы этот снег должны в ближайшее время убрать. Снег подтаивает, бегут ручьи, но пока больших озер и луж размером с квартал, а то и два, еще не наблюдается. Но у себя во дворе мы уже заранее разложили доски, чтобы безопасно передвигаться", - отметила Наталья Рыкова.

Доброволец

В поселке "Контрольный" на окраине Семея, граничащей с сосновым бором и выездом в Бескарагайский район, есть свой доброволец. Индивидуальный предприниматель Сейтбек Нуртазин по собственной инициативе каждую весну вычищает улицу Макаренко, на которой проживает вместе со своей семьей.

В этом деле ему помогает собственный погрузчик. Видя, что весна не за горами, и солнце стало припекать уже по-весеннему, Сейтбек Нуртазин заряжает технику, и принимается за работу.

"Наша улица Макаренко выходит прямо на болото. Поэтому если не чистить здесь снег, мы точно все утонем, когда снег начнет таять массово. Чтобы обезопасить нас, свою семью, и помочь всем соседям, мой супруг делает эту работу безвозмездно, на добровольных началах", - отметила супруга добровольного помощника коммунальных служб Семея Айнагуль Нуртазина, которая и предоставила это видео (ниже).

Видео предоставила Айнагуль Нуртазина

Кстати, являясь координатором "Дома мамы" в Семее, Айнагуль Нуртазина привлекает к работам по вывозу снега своего супруга и для его нужд. "Дом мамы" расположен на другой окраине город – в поселке Красный кордон, где, помимо талого снега, есть другая весенняя проблема – подземные грунтовые воды, которые поднимаются достаточно высоко и затапливают погреба многих частных домов в этом районе Семея.

Не Бермудский, но "треугольник"

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Этот микрорайоне в левобережной части Семея, как и его тезка за океаном под названием "Бермудский треугольник", тоже имеет дурную славу. А все потому, что весной практически все жители "Треугольника" становятся заложниками весны. Талые воды так растекаются по улицам и дворам, что и пройти-то не всегда удается хотя бы до уличного туалета, не говоря уже о том, чтобы добраться до "большой земли".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

В марте-апреле в Семее самая ходовая обувь – резиновые сапоги. И чем выше голенище, тем лучше, чтобы вода из глубоких луж не затекала в обувь. В большинстве районов областного центра сейчас еще относительно спокойная обстановка, а вот в "Треугольнике" уже боятся, что на ближайшие дни, а то и недели, они снова станут пленниками собственных домов. Лужи растекаются не по дням, а по часам, превращаясь в озера, реки и ручьи.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Трудно стало передвигаться по ул. Почтовой, где я живу, а возле гаражного кооператива и вовсе невозможно пройти – там все залито водой", - отметил семейчанин Сергей Горячев.

По его словам, за все годы, что он живет в "Треугольнике", а это без малого 40 лет, на улицах микрорайона он ни разу не наблюдал ни одного погрузчика или самосвала, которые бы вывозили снег.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Спасибо, что этой зимой в городе выпало мало снега. Только в феврале были бураны. А в прошлые годы мы вообще утопали по несколько недель, пока вода не уходила под землю или не высыхала под солнцем", - поделился Сергей Горячев.

Работа в режиме 24/7

На сегодняшний день только в Семее зарегистрировано подтопление четырех дворовых территорий и пяти улиц в различных частях города.

"Силами местных исполнительных органов проводились работы по откачке талых вод по таким улицам, как Щорса, переулок Кирпичный, 3-1 Лодочная, Подгорная, а также в поселке "Восточный" и других районах Семея. По заявкам жителей сотрудники ДЧС и ГКП "Теплокоммунэнерго" развозят инертный материал", - отметили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям по Абайской области.

Видео предоставлено ДЧС Абайской области

Сотрудники ДЧС области откачивали талые воды со дворов по ул. Красина, Садовая и Менжинского. Кстати, по ул. Садовой личный состав и техника в/ч 68303 МЧС расчистили засорившийся арык для свободного прохода талых вод.

"В настоящее время с улиц города откачано более 1500 куб метров воды. Работают более 60 человек личного состава, задействовано более 20 единиц техники от местных исполнительных органов, ДЧС Абайской области и в/ч 68303", - дополнили в пресс-службе ведомства.

На самой границе с Китаем

В недавно созданном в Абайской области Маканчинском районе, на самой границе с Китаем - в селе Бахты - потепление тоже уже сыграло злую шутку. В социальных сетях стали появляться видеоролики, где хозяева частных подворий показывают подтопленные дома, дворовые территории и хозяйственные постройки.

Фото: ДЧС Абайской области

Однако жители села не остались один на один со своей проблемой. Им оказывается помощь. Только от местных исполнительных органов в Бахты противопаводковые мероприятия проводят 47 человек, еще 35 человек - личного состава районного отдела по чрезвычайным ситуациям и 50 добровольцев из числа местных жителей села.

Фото: ДЧС Абайской области

Кроме того, для ликвидации подтоплений дворовых территорий задействовано 6 единиц техники, 3 плавсредства, 7 мотопомп, 5 погрузчиков, 2 экскаватора, 10 КАМАЗов самосвалов, 1 ассенизатор.

Кроме того, сегодня в результате интенсивного снеготаяния с полей произошло подтопление 10 дворовых территорий частных жилых домов станции Бесколь Алакольского района Жетысуской области. Также из-за таяния снега подтопило 181 км автодороги Таскескен – Бахты. Сейчас ситуация на дороге, по словам дорожников, стабильная – дорогу не затопило благодаря водопропускным системам. К стихии готовятся и в соседнем регионе: жителей Восточного Казахстана призвали готовиться к паводкам.

Вторые сутки проводятся работы по отводу скопившейся талой воды в с.Коскудык Алматинской области. В результате подтопило пять дворовых территорий. Жертв, пострадавших и угрозы подтопления жилых домов нет.



«По состоянию на 22:00 визуально уровень поступающей воды снизился», - отметили в МЧС.

Кроме того, 9 марта в Кызылординской области в 25 км от села Акеспе, на участках 413 км, 436 км, 458,4 км, 466 км и 481 км магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент вдоль трассового полотна технической дороги был обнаружен размыв талыми водами.

Еще 9 февраля МЧС предупреждало о том, что в 12 регионах Казахстана ожидаются паводки, так как в декабре 2023 года выпало очень много дождей.