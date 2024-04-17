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В Жамбылской области завершили работы по откачке дождевых вод

Жамбылская область, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 06:47 Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 17 апреля стало известно о завершении откачки дождевых вод в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, причиной подтопления 30 частных жилых домов в селе Жасоркен сельского округа Кызыл-Кайнар стала непогода. В результате аварийно-спасательных работ спасателям удалось откачать более семи тыс. куб. м. воды. Свыше 300 человек, а также 60 единиц спецтехники были задействованы в положительном решении, возникшей в селе ситуации.

"На контроле находятся близлежащие к населенному пункту реки и озера", – говорится в сообщении ведомства.

Часами ранее стало известно, что в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях продолжаются работы по эвакуации жителей и ликвидации последствий паводков.

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