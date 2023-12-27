Насмерть замерзли бабушка с внучкой в Костанайской области
Фото: phxere
На окраине села в Костанайской области найдены тела женщины и ребенка. Их поисками более суток занимались полицейские и волонтеры, сообщает Zakon.kz.
68-летняя женщина и 11-летняя девочка были объявлены в розыск 26 декабря 2023 года после того, как утром вышли из поселка Степное и не вернулись домой. Они планировали уехать в Костанай за продуктами.
Незамедлительно полицией были организованы поисковые мероприятия по установлению без вести пропавших. В поисках были задействованы около 120 человек и шесть единиц техники.
"27 декабря 2023 года около 12 часов обнаружены трупы без вести пропавших на краю села Степное. На месте работает следственно-оперативная группа".Пресс-служба ДП Костанайской области
Также в ведомстве отметили, что проводятся все необходимые следственные действия.
C 26 декабря в регионе бушует непогода.
Полиция области настоятельно рекомендовала жителям региона не покидать дома и воздержаться от поездок. На трассах нулевая видимость из-за сильной метели.
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