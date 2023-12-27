Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Насмерть замерзли бабушка с внучкой в Костанайской области

Насмерть замерзли бабушка с внучкой в Костанайской области Фото: phxere
На окраине села в Костанайской области найдены тела женщины и ребенка. Их поисками более суток занимались полицейские и волонтеры, сообщает Zakon.kz.

68-летняя женщина и 11-летняя девочка были объявлены в розыск 26 декабря 2023 года после того, как утром вышли из поселка Степное и не вернулись домой. Они планировали уехать в Костанай за продуктами.

Материал по теме

Бабушка с внучкой пропали в Костанайской области во время сильного бурана

Незамедлительно полицией были организованы поисковые мероприятия по установлению без вести пропавших. В поисках были задействованы около 120 человек и шесть единиц техники.

"27 декабря 2023 года около 12 часов обнаружены трупы без вести пропавших на краю села Степное. На месте работает следственно-оперативная группа".Пресс-служба ДП Костанайской области

Также в ведомстве отметили, что проводятся все необходимые следственные действия.

C 26 декабря в регионе бушует непогода.

Материал по теме

114 населенных пунктов Костанайской области остаются без электричества второй день

Полиция области настоятельно рекомендовала жителям региона не покидать дома и воздержаться от поездок. На трассах нулевая видимость из-за сильной метели.

Читайте также

Напавший на людей в Карагандинской области волк оказался бешеным
Напавший на людей волк в Карагандинской области оказался бешеным
114 населенных пунктов Костанайской области остаются без электричества второй день
114 населенных пунктов Костанайской области остаются без электричества второй день
Рэпера и продюсера задержали за распространение наркотиков в Павлодаре
Казахстанского рэпера задержали с наркотиками
Анастасия Московчук
Костанай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: