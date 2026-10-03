Пожар в бане произошел в Щучинске
Фото: МЧС РК
В Щучинске Акмолинской области произошел пожар в бане, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие на место спасатели полностью ликвидировали пожар на площади 20 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки.
В МЧС напомнили о необходимости регулярно проверять состояние электропроводки и электрооборудования, своевременно устранять неисправности и соблюдать требования пожарной безопасности.
Ранее семейная пара погибла при пожаре на севере Казахстана.
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