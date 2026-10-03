#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
447.73
502.98
5.35
Происшествия

Пожар в бане произошел в Щучинске

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 16:57 Фото: МЧС РК
В Щучинске Акмолинской области произошел пожар в бане, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место спасатели полностью ликвидировали пожар на площади 20 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 16:57

Фото: МЧС РК

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки.

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 16:57

Фото: МЧС РК

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 16:57

Фото: МЧС РК

В МЧС напомнили о необходимости регулярно проверять состояние электропроводки и электрооборудования, своевременно устранять неисправности и соблюдать требования пожарной безопасности.

Ранее семейная пара погибла при пожаре на севере Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
пожар в банном комплексе
20:44, 17 октября 2025
Пожар в банном комплексе разгорелся в Щучинске
Крупный пожар произошел в банном комплексе &quot;Теремок&quot; в Алматы
20:41, 06 июля 2024
Крупный пожар произошел в банном комплексе "Теремок" в Алматы
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Щучинске
17:01, 07 января 2024
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Щучинске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карагандинская борчиха помогла Нурсултану Темирову избежать провала
17:11, Сегодня
Женская сборная Казахстана по борьбе выиграла три медали на Азиаде в Японии
Нилуфар Раимова
16:58, Сегодня
Борчиха из Казахстана Раимова разгромила соперницу и завоевала "бронзу" Азиатских игр
Гимнастки из Казахстана
16:52, Сегодня
Казахстанские гимнастки выиграли "бронзу" Азиады-2026 в групповых упражнениях
Фото: Нургали Жумагазы, НОК РК
16:36, Сегодня
Борец Нуркожа Кайпанов поделился впечатлениями от Азиады и вспомнил схватку с иранцем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: