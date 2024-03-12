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В Шымкенте обезвредили дерзкую группировку

В Шымкенте обезвредили дерзкую группировку, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 11:06 Фото: pexels
В Казахстане обезвредили очередную молодежную группировку. Полицейские Шымкента задержали группу из десяти лиц, негативно влияющую на оперативную обстановку в регионе, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, злоумышленники занимались вымогательством, хулиганством и криминальными разборками с применением оружия.

"Возраст задержанных варьируется от 20 до 25 лет. При проверке мест жительства обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и иные вещественные доказательства".Пресс-служба ДП Шымкента

Также отмечено, что в настоящее время по фактам уголовных правонарушений, совершенных маргинальной молодежью, проводится расследование.

Ранее Комитет национальной безопасности заявил о задержании членов преступной группировки. Как оказалось, двое жителей Акмолинской области при покровительстве зарубежных так называемых воров в законе занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей и пытались установить криминальный контроль над субъектами бизнеса курортной зоны "Бурабай".

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Анастасия Московчук
Шымкент
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