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Законодательство РК

90-е в Бурабае: КНБ заявил о задержании членов преступной группировки

90-е в Бурабае: КНБ заявил о задержании членов преступной группировки, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 09:13 Фото: пресс-служба КНБ РК
27 февраля 2024 года сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) РК при координации прокуратуры по подозрению в вымогательстве задержали двух жителей Акмолинской области. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали сегодня, 12 марта, сообщает Zakon.kz.

По материалам следствия, они при покровительстве зарубежных так называемых воров в законе занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей и пытались установить криминальный контроль над субъектами бизнеса курортной зоны "Бурабай".

"В ходе обысков у фигурантов дела изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства", – говорится в сообщении.
90-е в Бурабае: КНБ заявил о задержании членов преступной группировки, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 09:13

Фото: пресс-служба КНБ РК

В КНБ отметили, что проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 194 Уголовного кодекса РК.

90-е в Бурабае: КНБ заявил о задержании членов преступной группировки, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 09:13

Фото: пресс-служба КНБ РК

С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит", – добавили в пресс-службе КНБ РК.

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9 марта 2024 года стало известно, что в Комитете национальной безопасности РК расследуют информацию о смерти казахстанцев во время контртеррористической операции в России. Подробности по ссылке.

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