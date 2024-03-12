90-е в Бурабае: КНБ заявил о задержании членов преступной группировки
По материалам следствия, они при покровительстве зарубежных так называемых воров в законе занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей и пытались установить криминальный контроль над субъектами бизнеса курортной зоны "Бурабай".
"В ходе обысков у фигурантов дела изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба КНБ РК
В КНБ отметили, что проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 194 Уголовного кодекса РК.
Фото: пресс-служба КНБ РК
С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит", – добавили в пресс-службе КНБ РК.
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