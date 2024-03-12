90-е в Бурабае: КНБ заявил о задержании членов преступной группировки

27 февраля 2024 года сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) РК при координации прокуратуры по подозрению в вымогательстве задержали двух жителей Акмолинской области. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали сегодня, 12 марта, сообщает Zakon.kz.

По материалам следствия, они при покровительстве зарубежных так называемых воров в законе занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей и пытались установить криминальный контроль над субъектами бизнеса курортной зоны "Бурабай".

"В ходе обысков у фигурантов дела изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба КНБ РК

В КНБ отметили, что проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 194 Уголовного кодекса РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит", – добавили в пресс-службе КНБ РК.

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