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Молодежные банды устраивали криминальные разборки в Алматы и Шымкенте

Молодежные группировки, Алматы и Шымкент, разборки, оружие, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 09:49 Фото: ДП Шымкента
В Алматы и Шымкенте полиция задержала членов молодежной группировки, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемых на территории двух городов задержали оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Шымкента.

"В отношении них задокументированы факты криминальных разборок с применением оружия за передел сферы влияния по "крышеванию" увеселительных заведений. В полицию доставлены 14 лиц, проведены обысковые мероприятия, по результатам которых изъяты огнестрельные оружия и патроны", – сообщили в пресс-службе полиции Шымкента.

В настоящее время расследование продолжается.

Весной 2024 года сообщалось, что в Алматы пресекли деятельность преступной группы, которая похищала бездомных людей и оформляла на них кредиты.

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