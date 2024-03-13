Когда закончится снегопад в Алматы

С 22:30 12 марта в Алматы пошел дождь с переходом в мокрый снег, который, по прогнозам, будет идти до второй половины 13 марта, сообщает Zakon.kz.

В Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы сообщили, что с ночи в предгорных районах города выпало до 10 см снега.



"Для беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям ночью работали 52 оперативные мобильные бригады. Для предупреждения и ликвидации возможных подтоплений организован выход 465 единиц спецтехники, 18 мотопомп и 140 дорожных рабочих. Имеется 2200 мешков с песком. По информации оперативного дежурного Департамента по ЧС, по состоянию на 07:00 подтоплений не зафиксировано", – сказано в распространенном сообщении.

По городу с 5:00 организовали шесть колонн по сгребанию снега в верхней части города. С 8:00 выехали 463 единицы техники и 1028 дорожных рабочих.

По прогнозу РГП "Казгидромет", температура воздуха днем 0+2 градуса. Осадки прогнозируются до 15:00.

Фоторепортаж о том, каким увидели Алматы горожане, можно посмотреть здесь.