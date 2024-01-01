Посетители устроили массовую драку и разгромили кафе в Талдыкоргане

В первый день нового 2024 года, 1 января, в социальных сетях распространили видео массовой драки, якобы снятое в одном из талдыкорганских кафе, сообщает Zakon.kz.

Роликом поделились подписчики Instagram-паблика kris.p.shym.

"Пламенный привет из Талдыкоргана... Первые минуты 2024 года. Всех с новым годом. Ждем официальную информацию от органов", – говорится под публикацией.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

В комментариях все осудили "героев", устроивших массовую драку и разгром заведения. Также пользователи Казнета предложили ужесточить наказание:

"Жалко посуду".

"А что не поделили".

"Нужно ужесточить наказание".

"Вот к чему приводят спиртные напитки".

На видео отреагировали в областном департаменте полиции. Оказалось, инцидент произошел не во время празднования нового года, а несколькими днями ранее.

"Факт зарегистрирован 29 декабря в Талдыкоргане. Прибывший на место происшествия наряд полиции доставил участников конфликта в городское управление", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Жетысуской области.

В областной полиции заверили, что в результате массовой драки пострадавших нет.

"Администрация заведения, как и участники, отказались от претензий друг к другу". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Обновлено в 13:09

"Расследование по указанному факту проводится согласно ч. 2 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК", – добавили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

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Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео с почти голым мужчиной. Пользователи Казнета в комментариях поделились своими версиями происходящего в ролике. Подробности по ссылке.