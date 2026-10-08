Пожилой грибник заблудился в лесу под Усть-Каменогорском
Фото: magnific.com
69-летний мужчина ушел за грибами в район дач Лесхоза города Усть-Каменогорска и заблудился. Заявление об этом поступило на пульт "112", сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, на помощь незамедлительно выехали спасатели. Мужчину обнаружили в лесополосе.
Спасатели оказали ему необходимую помощь и вывели из лесного массива.
МЧС напоминает о соблюдении мер безопасности и необходимости сообщать о своем маршруте, направляясь в лес и горы. Планируя маршрут обязательно ознакомьтесь с погодными условиями, местностью. Зарегистрируйте свой маршрут, сообщив в МЧС.
Возьмите с собой заряженный телефон, теплые вещи, медикаменты. При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.
Ранее сообщалось, что необычную спасательную операцию провели в Туркестанской области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript