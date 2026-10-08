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Происшествия

Пожилой грибник заблудился в лесу под Усть-Каменогорском

Пожилой грибник заблудился в лесу под Усть-Каменогорском, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 23:50 Фото: magnific.com
69-летний мужчина ушел за грибами в район дач Лесхоза города Усть-Каменогорска и заблудился. Заявление об этом поступило на пульт "112", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на помощь незамедлительно выехали спасатели. Мужчину обнаружили в лесополосе.

Спасатели оказали ему необходимую помощь и вывели из лесного массива.

МЧС напоминает о соблюдении мер безопасности и необходимости сообщать о своем маршруте, направляясь в лес и горы. Планируя маршрут обязательно ознакомьтесь с погодными условиями, местностью. Зарегистрируйте свой маршрут, сообщив в МЧС.

Возьмите с собой заряженный телефон, теплые вещи, медикаменты. При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.

Ранее сообщалось, что необычную спасательную операцию провели в Туркестанской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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