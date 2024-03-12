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65 сел могут затопить талые воды в Павлодарской области

65 сел могут затопить талые воды в Павлодарской области , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 01:55 Фото: МЧС РК
Риск подтопления существует в 65 селах Павлодарской области. На особом контроле – 43 населенных пункта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Павлодар-онлайн", в этом году риск подтопления сел в регионе выше, чем в прошлом. Такая ситуация сложилась из-за количества выпавших осадков, которое превысило норму на 56%. Сильно промерзла почва, запас воды в снеге превышает норму на 69%.

"В период активного снеготаяния под угрозу подтопления могут попасть Актогайский, Успенский, Иртышский, Железинский, Павлодарский районы, район Теренколь. Поэтому руководством области и органами гражданской защиты было принято решение, помимо 43 сел, которые уже у нас на учете, взять на контроль еще 22 населенных пункта", – сообщил начальник ДЧС региона Жасулан Джумашев.

По его словам, до 15 марта по области планируют открыть 1506 водопропускных труб. Заключены семь договоров на взрывные работы. Но применять их планируют только в качестве исключительной меры. Чтобы избежать взрывных работ, сотрудники ДЧС будут заблаговременно вырезать лед.

Также сообщается, что для оперативного реагирования на случай ЧС готовы более 600 единиц техники, 42 плавательных средства и почти 200 мотопомп.

10 марта стало известно, что после таяния снега на хребте Тарбагатайских гор в Абайской области затопило несколько домов в селе Бахты. 

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