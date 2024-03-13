Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пять директоров школ в Атырау скрывали факты избиения детей

факты побоев скрывали в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 18:13 Фото: pxhere
За сокрытие фактов избиений и других противоправных действий старшеклассниками к административной ответственности привлечены пять директоров школ в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", всего прокурорская проверка выявила более 1200 нарушений в организациях образования всех форм собственности. В основном нарушения касаются сферы безопасности, строительства, государственных закупок, качества образования, санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности.

К примеру, выяснилось, что в школах работали три человека, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, в 16 государственных и одной частной школе у учеников был доступ к запрещенному интернет-контенту. В настоящее время доступ к этим сайтам ограничен, виновные лица привлечены к административной ответственности.

"Всего проверка проводилась в 29 государственных и 11 частных школах, по результатам внесено 91 представление об устранении нарушений, к административной ответственности привлечены 108 юридических и 55 должностных лиц, одно лицо привлечено к уголовной ответственности за использование поддельного диплома, по аналогичным фактам начато еще два досудебных расследования, приостановлены необоснованно запланированные государственные закупки на сумму 353 млн тенге", – сообщили в прокуратуре Атырауской области.

Ранее мама первоклассника рассказала, что подозревает, что в Международной школе Алматы над ее сыном было совершено насилие. Zakon.kz обратился за разъяснением ситуации в учебное заведение и Департамент полиции.

Читайте также

20 миллионов незаконно пытались вывезти из Казахстана
Более 20 миллионов тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана
пожар в жилом доме
Три газовых баллона успели вынести спасатели во время пожара в Кокшетау
Елена Беляева
Атырау Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: