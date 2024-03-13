Три газовых баллона успели вынести спасатели во время пожара в Кокшетау
Фото: пресс-служба МЧС РК
13 марта текущего года в 17:10 в г. Кокшетау, с. Красный яр, по улице Наурыз произошел пожар в частном жилом доме. Площадь пожара составила 180 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, на месте работали 15 спасателей и три единицы техники ДЧС Акмолинской области.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"В ходе тушения пожара спасателями вынесено три газовых бытовых баллона. Пожар локализован в 18:06. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Отмечается, что причина пожара пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что утром 13 марта в селе Арыс Туркестанской области и в городе Каскелен Алматинской произошли пожары.
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