Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Три газовых баллона успели вынести спасатели во время пожара в Кокшетау

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 18:24 Фото: пресс-служба МЧС РК
13 марта текущего года в 17:10 в г. Кокшетау, с. Красный яр, по улице Наурыз произошел пожар в частном жилом доме. Площадь пожара составила 180 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, на месте работали 15 спасателей и три единицы техники ДЧС Акмолинской области.

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 18:24

Фото: пресс-служба МЧС РК

"В ходе тушения пожара спасателями вынесено три газовых бытовых баллона. Пожар локализован в 18:06. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 18:24

Фото: пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что причина пожара пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что утром 13 марта в селе Арыс Туркестанской области и в городе Каскелен Алматинской произошли пожары.

Читайте также

20 миллионов незаконно пытались вывезти из Казахстана
Более 20 миллионов тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана
факты побоев скрывали в Атырау
Пять директоров школ в Атырау скрывали факты избиения детей
Елена Беляева
Акмолинская область Кокшетау Пожар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: