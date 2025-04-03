#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
503.05
542.99
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
503.05
542.99
5.98
Общество

Из Астаны пытались незаконно вывезти за рубеж более 700 млн тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 16:03 Фото: Zakon.kz
Из Казахстана пытаются незаконно вывезти не только деньги, но и драгоценности. Где их обычно прячут, рассказали в столичном Департаменте государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства отметили, что в 2024 году сотрудниками таможенного поста "Әуежай-Астана" ДГД по Астане пресечены попытки незаконного вывоза денежных средств и драгоценных металлов, а также ввоза наркотических веществ.

"Сумма задержанной иностранной валюты превысила 727 млн тенге, изъято золото на сумму свыше 103 млн тенге, а также предотвращен ввоз более 6 кг наркотических веществ", – подчеркнули в ДГД по Астане.

Так, при прохождении таможенного контроля рейса Астана – Анталия гражданкой предпринята попытка вывоза в ручной клади с использованием фольги золотой монеты 999-й пробы стоимостью 30 млн тенге.

По данному факту суд постановил наложить административное взыскание с конфискацией монеты.

20 марта 2025 года сообщалось, что Служба государственной безопасности совместно с таможенными органами Узбекистана выявила попытку незаконно вывезти в Казахстан более миллиона долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мадина Мамырханова
Читайте также
Перечислены признаки, по которым можно распознать педофила
Общество
16:58, Сегодня
Перечислены признаки, по которым можно распознать педофила
За какие нарушения смогут наказывать водителей мопедов с 5 апреля
Общество
16:43, Сегодня
За какие нарушения смогут наказывать водителей мопедов с 5 апреля
Старшеклассникам Астаны показали судебный процесс в рамках нарратива "Закон и порядок"
Общество
15:45, Сегодня
Старшеклассникам Астаны показали судебный процесс в рамках нарратива "Закон и порядок"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: