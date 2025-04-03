Из Астаны пытались незаконно вывезти за рубеж более 700 млн тенге

Из Казахстана пытаются незаконно вывезти не только деньги, но и драгоценности. Где их обычно прячут, рассказали в столичном Департаменте государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства отметили, что в 2024 году сотрудниками таможенного поста "Әуежай-Астана" ДГД по Астане пресечены попытки незаконного вывоза денежных средств и драгоценных металлов, а также ввоза наркотических веществ.

"Сумма задержанной иностранной валюты превысила 727 млн тенге, изъято золото на сумму свыше 103 млн тенге, а также предотвращен ввоз более 6 кг наркотических веществ", – подчеркнули в ДГД по Астане.

Так, при прохождении таможенного контроля рейса Астана – Анталия гражданкой предпринята попытка вывоза в ручной клади с использованием фольги золотой монеты 999-й пробы стоимостью 30 млн тенге.

По данному факту суд постановил наложить административное взыскание с конфискацией монеты.

20 марта 2025 года сообщалось, что Служба государственной безопасности совместно с таможенными органами Узбекистана выявила попытку незаконно вывезти в Казахстан более миллиона долларов.