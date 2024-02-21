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Законодательство РК

Более 98 тысяч евро итальянец пытался вывезти из Казахстана

Более 98 тысяч евро итальянец пытался вывезти из Казахстана Фото: пресс-служба КГД МФ РК
Гражданин Италии попытался вывезти 98 тысяч евро наличкой в Стамбул из Астаны. Но его попытка не увенчалась успехом. В пресс-службе Комитета государственных доходов (КГД) Zakon.kz рассказали подробности.

Факт был зафиксирован 19 февраля 2024 года в столичном аэропорту.

В ведомстве отметили, гражданина Италии задержали с 98 тыс. евро при проверке пассажиров международного авиарейса Астана – Стамбул.

"По данному факту материалы дела направлены в Департамент экономических расследований Астаны для рассмотрения вопроса уголовной ответственности".Пресс-служба КГД МФ РК
Более 98 тысяч евро итальянец пытался вывезти из Казахстана

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Специалисты напоминают и подчеркивают, что согласно указу Касым-Жомарта Токаева запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов, за нарушение вышеуказанной нормы предусмотрена административная либо уголовная ответственность в зависимости от суммы.

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Несмотря на предупреждения, аналогичный случай произошел 17 февраля 2024 года. Тогда гражданин Грузии пытался перевезти 100 тысяч долларов за границу через аэропорт Атырау.

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