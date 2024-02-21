Более 98 тысяч евро итальянец пытался вывезти из Казахстана
Факт был зафиксирован 19 февраля 2024 года в столичном аэропорту.
В ведомстве отметили, гражданина Италии задержали с 98 тыс. евро при проверке пассажиров международного авиарейса Астана – Стамбул.
"По данному факту материалы дела направлены в Департамент экономических расследований Астаны для рассмотрения вопроса уголовной ответственности".Пресс-служба КГД МФ РК
Фото: пресс-служба КГД МФ РК
Специалисты напоминают и подчеркивают, что согласно указу Касым-Жомарта Токаева запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов, за нарушение вышеуказанной нормы предусмотрена административная либо уголовная ответственность в зависимости от суммы.
Несмотря на предупреждения, аналогичный случай произошел 17 февраля 2024 года. Тогда гражданин Грузии пытался перевезти 100 тысяч долларов за границу через аэропорт Атырау.