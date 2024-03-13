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Гараж, автомобиль и хозпостройка вспыхнули в Усть-Каменогорске

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 20:10 Фото: скриншот видео
В 17:44 в 112 поступило сообщение о пожаре в частном доме в Усть-Каменогорске. На месте пожарные выяснили, что горит гараж, автомобиль и хозпостройка, есть угроза жилому дому, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации МЧС, пожар был ликвидирован на общей площади 100 кв. м.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается Были задействованы порядка 18 человек личного состава и пять единиц техники", – говорится в сообщении пресс-службы ДЧС ВКО.

МЧС напоминает жителям о необходимости соблюдений правил пожарной безопасности.


Ранее сообщалось, что три газовых баллона успели вынести спасатели во время пожара в Кокшетау.

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