Гараж, автомобиль и хозпостройка вспыхнули в Усть-Каменогорске

Фото: скриншот видео

В 17:44 в 112 поступило сообщение о пожаре в частном доме в Усть-Каменогорске. На месте пожарные выяснили, что горит гараж, автомобиль и хозпостройка, есть угроза жилому дому, сообщает Zakon.kz.

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