Гараж, автомобиль и хозпостройка вспыхнули в Усть-Каменогорске
Фото: скриншот видео
В 17:44 в 112 поступило сообщение о пожаре в частном доме в Усть-Каменогорске. На месте пожарные выяснили, что горит гараж, автомобиль и хозпостройка, есть угроза жилому дому, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации МЧС, пожар был ликвидирован на общей площади 100 кв. м.
"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается Были задействованы порядка 18 человек личного состава и пять единиц техники", – говорится в сообщении пресс-службы ДЧС ВКО.
МЧС напоминает жителям о необходимости соблюдений правил пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что три газовых баллона успели вынести спасатели во время пожара в Кокшетау.
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