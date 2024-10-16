Автосервис с тремя автомобилями вспыхнул в Усть-Каменогорске
Фото: пресс-служба МЧС РК
16 октября в Усть-Каменогорске на территории частного автосервиса горел бокс с тремя автомобилями, сообщает Zakon.kz.
Прибывшими пожарными бушующее пламя огня удалось ликвидировать на площади 135 кв. м.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, во время пожара никто не пострадал.
"МЧС напоминает, что от соблюдения правил пожарной безопасности зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества!" – напомнили в ведомстве.
Ранее двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске.
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