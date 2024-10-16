Автосервис с тремя автомобилями вспыхнул в Усть-Каменогорске

16 октября в Усть-Каменогорске на территории частного автосервиса горел бокс с тремя автомобилями, сообщает Zakon.kz.

Прибывшими пожарными бушующее пламя огня удалось ликвидировать на площади 135 кв. м.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, во время пожара никто не пострадал.



"МЧС напоминает, что от соблюдения правил пожарной безопасности зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества!" – напомнили в ведомстве.





Ранее двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске.