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Законодательство РК

Автосервис с тремя автомобилями вспыхнул в Усть-Каменогорске

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 18:17 Фото: пресс-служба МЧС РК
16 октября в Усть-Каменогорске на территории частного автосервиса горел бокс с тремя автомобилями, сообщает Zakon.kz.

Прибывшими пожарными бушующее пламя огня удалось ликвидировать на площади 135 кв. м.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, во время пожара никто не пострадал.

"МЧС напоминает, что от соблюдения правил пожарной безопасности зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества!" – напомнили в ведомстве.


Ранее двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске.

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МЧС РК Усть-Каменогорск Пожар 2024 год Спасатели
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