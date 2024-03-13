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Грязь и ржавая вода: моральный вред взыскали пассажиры поезда в Актюбинской области

моральный вред взыскали пассажиры с поезда, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 20:30 Фото: pixabay
Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрено гражданское дело по иску пассажиров о взыскании с АО "Пассажирские перевозки" материального и морального вреда, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, в августе прошедшего года мужчина вместе со своей несовершеннолетней дочерью приобрели железнодорожные билеты на поезд маршрутом Атырау – Актобе. После посадки пассажиры обнаружили, что в вагоне поезда антисанитарные условия: пыль, грязь, из-под кранов течет ржавая вода. На просьбы поменять места или переселить в другой вагон от бригадира вагона получен отказ.

"Истец вызвал сотрудников транспортной полиции, которые зафиксировали фото и видео санитарных нарушений. Учитывая, что пассажирам пришлось умываться и пользоваться грязной водой, спать в грязном вагоне, подвергая здоровье риску, истец обратился в суд с требованием возвратить стоимость билетов и взыскать моральный ущерб". Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области

Отмечается, что факт антисанитарных условий в вагоне подтверждается материалами гражданского дела, возбужденными административными делами в отношении начальника участка и инструктора.

"Истцы как потребители услуг должны получать качественные услуги от ответчика. Указанными нарушениями нарушены права истцов как потребителей, в связи с чем суд, принимая во внимание степень испытываемых нравственных страданий истца и его несовершеннолетнего ребенка, форму вины ответчика, удовлетворил требование о взыскании морального вреда", – рассказали в суде.

В итоге суд взыскал моральный ущерб в пользу пассажиров в размере 100 тыс. тенге, а также им должны выплатить 200 тыс. тенге за представительские услуги.

Между тем суд отказал в удовлетворении требования о возврате стоимости билетов, поскольку ответчик по договору перевозки исполнил свои обязательства, довез до пункта назначения.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, подорожают ли билеты на поезда в Казахстане.

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