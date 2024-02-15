Подорожают ли билеты на поезда в Казахстане

Фото: rail-news.kz

Глава КТЖ Нурлан Сауранбаев в кулуарах сената 15 февраля рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать повышения стоимости билетов на железнодорожные перевозки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Сауранбаев отметил, что последнее повышение тарифов осуществлялось для повышения заработной платы сотрудников. "Происходила только индексация заработной платы. В последнее время мы в 2,2 раза подняли зарплаты. Это большой объем, исходя из того, что у нас фонд заработной платы 600 млрд тенге, и даже если вы на 5% повышаете, представляете, какой объем денег нужно разрабатывать компании? Теперь, так как зарплаты долгое время не повышали, в законе было, что мы можем повышать один раз в 5 лет и не более 5%, сейчас решение руководства страны есть, что зарплата должна быть на уровне инфляции, благодаря этому мы повышаем", – пояснил он. Однако журналисты поинтересовались, насколько еще могут повысить стоимость ж/д билетов. "У нас таких планов на повышение билетов нет", – заверил глава КТЖ. 15 февраля Карабаев заявил о планах повысить тарифы на платные дороги в Казахстане. Читайте также Повторно применять использованную в саунах и банях воду призвал министр Нуржигитов Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы Досаев предложил жителю Алматы работу в акимате

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