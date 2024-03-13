В Семее пострадавшие на заводе рабочие требуют оплатить их лечение

В Семее на заводе по выпуску шифера прорвало трубу с горячей водой. Пятеро рабочих, спасая свои жизни, выпрыгнули из окна второго этажа. В результате оказались в больнице. Пострадавшие опасаются, что им не помогут с дорогостоящим лечением, сообщает Zakon.kz.

Стропальщик Дулат Кьюков, отмечает КТК, уже неделю лежит в больнице с порезами и переломами. По его словам, после смены, как обычно, пошел принимать душ. В тот момент прорвало трубу с горячей водой. Люди в панике пытались выбежать из душевой, но обжигающий пар отрезал путь. Ничего не было видно. И тогда рабочие решили прыгать из окна, чтобы заживо не свариться в кипятке.

"Зашли в душ, и вот так. Взрыв! Куда? На пар бежать? Там 200-180 точно градусов. Он сожжет. Постарше ребята были: "Давай, прыгаем". Прыгнули все". Дулат Кьюков

Пятерых мужчин под окнами на льду обнаружили их коллеги. Они вызвали скорую. Пострадавшие не могли двигаться и теряли сознание. Одному рабочему оказали помощь в травмпункте и отпустили домой. А вот остальных с тяжелыми травмами госпитализировали.

"Больные поступили с черепно-мозговой травмой, переломами конечностей, ушибами и порезами от стекол. Сейчас у всех состояние стабильное. Готовятся к операциям". Врач БСМП города Семея Дамир Сыдыков

Сотрудники предприятия говорят: уже давно жаловались начальству на неполадки в душевой. Но ремонт там так и не сделали. Теперь на лечение и восстановление нужны деньги. Их у пострадавших нет. А поможет ли работодатель, никто не говорит.

"Они неоднократно обращались, просили починить. Вот их халатное отношение к чему привело. То есть пять кормильцев семей, можно сказать. Сейчас в каком состоянии? В дальнейшем как они будут – трудоспособны или нет? Мы сейчас только молимся о том, чтобы они завтра встали на ноги и смогли ходить. Мы просим справедливости, расследования адекватного". Родственница пострадавшего Динара Абдылхаир

По словам супруги одного из пострадавших Сандугаш Баймагамбетовой, директор компании заявил, что компенсации платить не будет.

Между тем трудовая инспекция уже начала расследование несчастного случая на заводе. Специальная комиссия должна определить виновных. При этом чиновники пообещали: без помощи пострадавших не оставят.

"Пока период расследования, им полагается, если есть расходы на лечение работника, работодатель восстанавливает это. Возмещает эту сумму расходов. Остальным вот, если пособия о временной нетрудоспособности – выплачиваются работникам. Это раз. Производственный случай, это независимо. Это 100% полная выплата будет. И в дальнейшем по результатам расследования посмотрим". Руководитель отдела Управления по контролю безопасности и охраны труда Абайской области Тохтарбек Тусупбаев

Также сообщается, что, по предварительной версии, несчастный случай произошел из-за порыва адаптера, соединяющего трубы горячей воды. Озвучить итоги расследования пообещали через 10 дней.

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