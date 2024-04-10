Рабочие в Семее выпрыгнули из окна, спасая жизни: установлена вина работодателя

В Семее обнародовали результаты проверки на шиферном заводе, где из окна второго этажа выпрыгнули пятеро рабочих. Люди спасали свои жизни, когда в душевой прорвало трубу с кипятком, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации КТК, спустя месяц в инспекции труда заявили, что вина в случившемся полностью лежит на работодателе. Спецкомиссия нашла нарушения при эксплуатации коммунальных сетей.

В тот день под давлением горячей воды вырвало адаптер, соединяющий трубы. Пар и кипяток отрезали рабочим выход. И они прыгнули из окна. Все пятеро получили множество травм. Их уже выписали из больницы, но они продолжают лечиться дома. В трудовой инспекции сообщили: трубы были некачественные, а на установку и использование бойлера отсутствовали разрешительные документы.

В итоге комиссия определила происшествие как несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью. Поэтому работодатель обязан возместить траты на лечение и выплатить пострадавшим пособие по временной нетрудоспособности.

"После завершения расследования материалы направили в правоохранительные органы. 100% вина работодателя. Вина работников отсутствует. Теперь работники будут получать заработную плату в размере 100%, пока они не выйдут на работу или получат утрату трудоспособности". Руководитель отдела управления по контролю безопасности и охраны труда Абайской области Тохтарбек Тусупбаев

В марте 2024 пострадавшие выразили опасения, что им не помогут с дорогостоящим лечением.