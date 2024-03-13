Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спасатели Риддера помогли вытащить самоеда из глубокой ямы

помощь собаке, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 23:04 Фото: скриншот видео
13 марта к спасателям Риддера поступило сообщение о том что, самоедская собака провалилась в открытую яму и требуется помощь, сообщает Zakon.kz.

На месте спасатели узнали что, девушка со своим питомцем приехала погулять на открытой территории. Пес по кличке Айс сорвался с поводка и начал бегать по полю. Из-за снега он не увидел открытую трехметровую яму и провалился.

"Самостоятельно вызволить своего четвероногого друга не удалось и пришлось вызывать спасателей. Сотрудник специализированного отряда, на сколько это возможно, спустился в яму, и стал подзывать собаку. Айс в яме подпрыгивал, и спасателю удалось схватить его за ошейник. Песика достали в целости и сохранности и передали хозяйке, за что девушка выразила огромную благодарность сотрудникам СПЧ-1". Пресс-служба ДЧС ВКО


Ранее спасатели помогли собаке в мороз выбраться из воды в Усть-Каменогорске.

Читайте также

пострадавшие рабочие требуют оплатить их лечение
В Семее пострадавшие на заводе рабочие требуют оплатить их лечение
моральный вред взыскали пассажиры с поезда
Грязь и ржавая вода: моральный вред взыскали пассажиры поезда в Актюбинской области
пожар в жилом доме
Гараж, автомобиль и хозпостройка вспыхнули в Усть-Каменогорске
Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Риддер
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: