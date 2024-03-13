Спасатели Риддера помогли вытащить самоеда из глубокой ямы

13 марта к спасателям Риддера поступило сообщение о том что, самоедская собака провалилась в открытую яму и требуется помощь, сообщает Zakon.kz.

На месте спасатели узнали что, девушка со своим питомцем приехала погулять на открытой территории. Пес по кличке Айс сорвался с поводка и начал бегать по полю. Из-за снега он не увидел открытую трехметровую яму и провалился.



"Самостоятельно вызволить своего четвероногого друга не удалось и пришлось вызывать спасателей. Сотрудник специализированного отряда, на сколько это возможно, спустился в яму, и стал подзывать собаку. Айс в яме подпрыгивал, и спасателю удалось схватить его за ошейник. Песика достали в целости и сохранности и передали хозяйке, за что девушка выразила огромную благодарность сотрудникам СПЧ-1". Пресс-служба ДЧС ВКО





Ранее спасатели помогли собаке в мороз выбраться из воды в Усть-Каменогорске.