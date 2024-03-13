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Криминалисты вычислили воров, похитивших 100 миллионов тенге у бабушки в СКО

у бабушки украли 100 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 00:11 Фото: polisia.kz
Воров, похитивших 100 млн тенге у бабушки в Петропавловске, криминалист установил по следам на брошенной коробке, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в июне 2023 года. В одной из квартир города Петропавловска прозвенел дверной звонок. Бабушка открыла дверь. На пороге стояли два молодых человека, которые предложили установку фильтра для воды со скидкой. Доверчивая бабушка впустила незваных гостей.

"Молодые люди выполнили обещанную работу, не вызвав при этом никаких подозрений. Бабушка, взяв деньги из соседней комнаты, рассчиталась с ребятами. Один из парней увидел, где лежали деньги. Тогда мошенники решили обмануть бабушку, разыграв целый спектакль. Один из них стал ее отвлекать разговорами, а второй, проникнув в комнату, похитил 100 млн тенге", – рассказали в пресс-службе ДП СКО.

Попрощавшись с ребятами, бабушка даже не подозревала, что деньги похищены. Пропажа была обнаружена спустя пару дней.

Сотрудники полиции, среди которых был старший криминалист ОКО УП города Петропавловска Ербол Мусин, по приезду на место стали уточнять детали преступления. Полицейский очень тщательно осмотрел квартиру и на коробке из-под фильтра, которая была оставлена мошенниками, обнаружил следы. По ним он смог установить личности преступников.

"Подозреваемыми оказались уроженцы Костанайской области, один из которых постоянно проживает в Петропавловске. Благодаря профессиональным действиям криминалиста преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, злоумышленники задержаны, часть денежных средств возвращена бабушке", – резюмируется в сообщении.

В ноябре 2023 года сообщалось, что в Петропавловске у пенсионерки украли сумку, в которой было 19 миллионов тенге.

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