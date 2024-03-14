Восемь человек пострадали при столкновении двух минивэнов в Актюбинской области

Вблизи поселка Олке на трассе Самара – Шымкент произошло лобовое столкновение Lada Largus и Toyota Estima. В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области Zakon.kz рассказали подробности происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 13 марта 2024 года.

По данным правоохранителей, водитель Lada Largus, нарушив правила, выехал на встречную полосу движения. Машина лоб в лоб столкнулась с Toyota Estima.

"В результате ДТП оба водителя и шестеро пассажиров обеих машин с различными травмами госпитализированы". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Примечательно, что 12 и 13 марта двух водителей уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В Актюбинской области на дорогах часто происходят аварии. К примеру, 6 марта 2024 года на трассе Актобе – Астрахань столкнулись два автомобиля. Авария унесла жизни восьми человек.