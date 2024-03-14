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Вооруженный мужчина напал на водителя на трассе под Астаной

Под Астаной мужчина с ножом напал на водителя, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 12:41 Фото: pexels
В Нуринском районе Карагандинской области на трассе произошло вооруженное нападение на водителя, сообщает Zakon.kz.

Видео с пострадавшим разметил паблик patriotkaragandy в Instagram. В описании говорится, что инцидент произошел сегодня, 14 марта. В Нуринском районе вооруженный ножом мужчина напал на человека и ранил его.

На видео окровавленный пострадавший рассказывает, что ехал на своей машине в Астану, где работает водителем. Увидел "голосующую" на остановке женщину. Остановился, за ней вышел мужчина. Они подошли к машине, женщина попросила довезти до Астаны. 

"Я сначала не хотел брать, посмотрел на них. Начал дверь закрывать. Он дверь открыл, с ножом кидаться начал", – рассказал пострадавший. За что он подвергся нападению, водитель не понимает. 

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что нападавшего сразу задержали и водворили в следственный изолятор. 

5 марта мы писали о другом конфликте на дороге, попавшем на видео. Дело было в Астане, а ссора случилась между супругами. 

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