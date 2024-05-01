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Пожалуйста, поднимите руки: вежливый грабитель напал на обменник в Астане

Пожалуйста, поднимите руки: вежливый грабитель напал на обменник в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 12:14 Фото: pixabay
В Астане произошло вооруженное нападение на обменный пункт, сообщает Zakon.kz.

Попытка вооруженного ограбления обменного пункта попала на видео. В посте говорится, что инцидент произошел 30 апреля в 18:30. Мужчина, тщательно скрывающий свое лицо под медицинской маской и в черной кепке, просит сотрудницу поскорее передать ему деньги. В разговоре он также надевает на руки резиновые перчатки. У грабителя при себе пистолет.

"Пожалуйста, поднимите руки. У меня в руке есть граната, сейчас брошу ее. Не обижайтесь. Пожалуйста, поднимите. Честно, я вынужден пойти на такой шаг. Мне нужно заплатить деньги. Быстрее, я сейчас брошу", – грозится, заряжая пистолет, грабитель.

В обменном пункте обратились к клиентам с просьбой опознать нападавшего и сообщить о нем в полицию.

Вора, который крал в мечетях, задержали в Алматы.

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