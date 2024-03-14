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Спор двух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП

Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50 Фото: Zakon.kz
В Алатауском районе Алматы рано утром 15 марта автомобиль Hyundai въехал в кабину застрявшего на крутом подъеме и перекрывшего дорогу контейнеровоза Shacman, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель контейнеровоза Shacman, он двигался в южном направлении и шел на подъем, но из-за сложных погодных условий (дорога покрылась коркой льда) машина не вытянула и его потащило назад. Фуру начало "складывать" и она остановилась только после того, как ее прицеп c контейнером перескочил бордюр. В результате чего этот грузовик полностью перекрыл полосу движения на дороге. Выбраться самостоятельно он не смог. Все, что смог водитель, – подняться до конца и выставить знаки, а точнее, две картонные коробки. Водитель решил хоть как-то предупредить других его коллег об опасности.

Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

Однако водитель Hyundai не заметил предупредительных знаков водителя фуры, начал тормозить. Естественно, автомобиль из-за слишком скользкой дороги его не слушался, и его начало разворачивать. В результате чего он на полном ходу залетел в кабину этого грузовика. Пострадал водитель Hyundai, его госпитализировали, но позже после медосмотра он вернулся на место ДТП и уже утверждал, что никаких предупреждающих знаков на дороге не было.

Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50

Фото: Zakon.kz


Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

У водителей возникла конфликтная ситуация, сотрудники дорожной полиции разберутся во всех обстоятельствах случившегося.

Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50

Фото: Zakon.kz


Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

Отметим, что на место ДТП подъехали коммунальщики. Их КАМАЗ, который посыпал дорогу для того, чтобы фура могла выехать, также не смог самостоятельно подняться и его вытащил трактор.

Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 04:50

Фото: Zakon.kz


Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Алматы утром 13 марта дерево упало сразу на несколько машин. И все из-за того, что водители оставляют машины под деревьями.


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